"AYKUT HOCA'NIN KALMASINDAN YANAYIZ"

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın takımın başında kalmasından yana olduklarını belirterek, “Bizim teknik direktör değişikliğine gitme gibi bir isteğimiz yok. Aykut Hoca’nın kalmasından yanayız” dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan 2. Futbol Zirvesi’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şan, Futbol Zirvesi’nin Türk futbolu açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Her şeyden önce sayın Cumhurbaşkanımız’ın önderliğinde böyle bir zirvenin yapılması Türk futbolu açısından çok önemli. Futbolla ilgili herkes burada. Futbol camiası burada. İnşallah burada verilen demeçler ve mesajlar yerini bulur. Biz de buna layık olmaya çalışırız. Buradaki söylemlerin sahaya yansıması lazım. Birçok yatırımlardan bahsedildi. Türkiyemiz’de çok güzel gelişmeler var. Bunu iyi kullanmak lazım. Şiddetten, kötü tezahüratlardan kendimizi arındırmak gerekiyor. Bu nezih ortamları daha nezih hale getirecek olan insanlarımızdır. Bu mekanları kullanıp, futbolu icra etmek lazım ve topluma güzel mesajlar vermek lazım” diye konuştu.

“Türkiye çağ atladı”

Türkiye’nin EURO 2024 adaylığının çok önemli olduğunu ifade eden Şan, “Türkiye bence hem Olimpiyatlar’ı hem de Avrupa Şampiyonası’nı hak eden bir ülke. Rakibimiz Almanya, beki güçlü bir ülke ama Türkiye’de artık çok şeyler değişti, çağ atladık bu anlamda. Bence Türkiye’ye bu organizasyonun verilmesi gerekir” dedi.

Ligde Fenerbahçe’yi deplasmanda tarihlerinde ilk kez yendiklerini vurgulayan Ahmet Şan, “Kadıköy’de bugüne kadar puan alamamıştık. Bu galibiyet camiamıza büyük bir mutluluk kazandırdı. Emeği geçen futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ettik. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte hayırlı olsun dedik. Kısmet bugüneymiş. Futbolun güzelliği bu. Bazen böyle beklenmedik anlarda bu tür sonuçlar alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Hocamızın kalmasından yanayız”

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin olarak da soruları yanıtlayan Şan, “Futbolda olabilecek şeyler. Medenice konuşulup vakti zamanı geldiğinde hocamız da gidebilir, biz de ayrılabiliriz. Bunu ifade ettik. Ama şu anda tamamen ligin ilk 5, 6. sırasına konsantre olduk. Kupada da iddialıyız. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Yine bir ayrılık yaşanacaksa da, bize tarihimizin en başarılı sonuçlarını aldıran hocamızı en iyi şekilde uğurlamak isteriz. Biz kesinlikle hocamızın ayrılmasını istemeyiz. Kendisinin de memnuniyetsiz bir durumu yok burada. Ama kendi özel durumları olabilir. Ailevi durumları da olabilir. Saygılıyız bu tür kararlara. Camiamız da bu tarz kararları gönül rahatlığıyla karşılayan bir camia. Hiç farklı bir düşünceye gerek yok. Başka sebep aramaya da gerek yok. Biz bazı basın gruplarının da bizi bu nedenle rahat bırakmalarını istedik” açıklamasını yaptı.

Ahmet Şan, kendilerinin istikrardan yana olduklarını da söyleyerek, “Biz bir başarı yakalamışız ve bu başarının da istikrarla devam edeceğinden yanayız. Yönetimimizin hocayla yola devam etmeme gibi bir düşüncesi yok ama hocamızın bu kararını en centilmence ve en güzel şekilde sonuçlandırabiliriz. Başka bir durum yok” diyerek sözlerini noktaladı.