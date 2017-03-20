"ŞAMPİYONA REKORLARI KIRMAK FARKLI OLUYOR"

17. Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda gülle atma 23 yaş altı kategorisinde 19,61'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanan milli sporcu Osman Can Özdeveci, katıldığı tüm turnuvalarda bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Gülle atmada yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde Türkiye rekorlarını elinde bulunduran 22 yaşındaki milli sporcu, 9 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora başladı.

Kısa sürede gülle atmada mesafe kat eden Osman Can Özdeveci, yıldızlar açıkta 19,35, gençler kapalı salonda 18,80, açıkta 19,70 ve 23 yaş altı açıkta ise 19,83 metrelik derecesiyle Türkiye rekorlarını elinde bulunduruyor.

"Şampiyona rekorları kırmak farklı oluyor"

Milli sporcu Osman Can Özdeveci, yaptığı açıklamada, geçen sene Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 18,58'lik derecesiyle altın madalya kazandığını anımsattı.

Bu sene biraz daha iyi çalıştığını ve her zaman kendisini formda tuttuğunu belirten Osman Can, İspanya'da Gran Canaria Adası'nda düzenlenen 17. Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde 19,61'lik derecesiyle altın madalya kazandığını, aynı zamanda şampiyona rekoru kırdığını da hatırlattı.

Ay-yıldızlı sporcu, mayıs ayında İslami Dayanışma Oyunları ve temmuzda 11. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu iki organizasyonda da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek tek amacım. Şu ana kadar Türkiye'de tüm rekorlar benim elimde. Katılacağım tüm turnuvalarda rekor kırmak istiyorum. Çünkü şampiyona rekorları kırmak bir farklı oluyor. Avrupa ve dünyaya açılmak gerçekten çok güzel bir duygu. Tabii bir diğer hedefim de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmak. İnşallah emin adımlarla ilerliyoruz. Sakatlık veya bir şanssızlık yaşamazsam, olimpiyatlarda en kötü finalde yarışacağımı düşünüyorum. Madalya kazanmak ise nasip. Hayırlısı olsun."

Balcı: "Büyükler kategorisinde rekorlar kırmayı amaçlıyoruz"

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Cemalettin Balcı, Osman Can Özdeveci'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması muhtemel sporculardan biri olduğunu söyledi.

Çalışmaların bu şekilde devam etmesi halinde olimpiyatlara katılma oranlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Balcı, şöyle konuştu:

"Artık olimpiyatlarda da elimizden geleni yapacağız. Osman, çok karakterli bir çocuk. Sosyal çevresinde hep takdirle karşılanan biri. Bu şekilde de devam edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yarışmalarda daha iyi dereceler atmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de büyükler kategorisinde rekorlar kırmak. Yapılamayacak bir şey değil."