Ercan Soydaş: "Adım adım hedefe yürüyoruz"
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ERCAN SOYDAŞ: "ADIM ADIM HEDEFE YÜRÜYORUZ"

Ercan Soydaş: "Adım adım hedefe yürüyoruz"

Ankaragücü Başkanvekili ve Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş, 1-0 kazanılan 1461 Trabzon maçının ardından maçı değerlendirdi. 

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Ankaragücü Başkanvekili ve Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş, 1-0 kazanılan 1461 Trabzon maçının ardından maçı değerlendirdi. 

Soydaş, “Zor bir maçtı. Zor bir deplasmandı zaten. Duran toptan golü bulduk. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Taraftarlarımız müthiş deteklediler. Maçın sonuna kadar detek verdiler.  Hiç bir yerde yalnız bırakmıyorlar zaten. Galibiyet onlara armağan olsun.  1461 Trabzon yönetimine de teşekkür ediyoruz. Bizlere çok güzel bir evsahipliği yaptılar. Bizi çok iyi ağırladılar. İnşallah 1461 takımı da bundan sonra başarılı olur. Biz adım adım hedefe yürüyoruz. Teknik heyetimizi ve takımımızı bu galibiyetten dolayı kutluyoruz...” ifadelerini kullandı. 

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