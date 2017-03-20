"KENDİMİ HATALI GÖRÜYORUM AMA..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ettikleri maçta kötü oynadıklarını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özat, "İlk defa kötü oynayarak kazandık. Lig bazen dengesini buluyor. Bazen de kötü oynarken kazanıyorsun." dedi.

Kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleri konusunda kendisini hatalı gördüğünü belirten Özat, "Değişikliklerle ikinci golü bulmalıydık. Kendimi hatalı görüyorum ama yaptığımız değişikliklerde giren oyuncuların da katkı vermesi gerekiyor. Oyuna sonradan giren futbolcu daha fazla katkı sunmak zorunda." ifadelerini kullandı.



Ligde kalan 10 maçlarının 5’ini sahalarında oynayacaklarını aktaran Özat, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, ellerinden geleni yapıyorlar. Alabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Umarım bu galibiyet, oyuncularımızda rehavete neden olmaz. Üst sıraları hedeflemek için çok daha fazla mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.