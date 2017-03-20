SERDAR GÜRLER'İN MİLLİ TAKIM SEVİNCİ

A Milli Futbol Takımı’na ilk kez davet edilen Gençlerbirliği’nin yıldızı Serdar Gürler, “Fatih hocama beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

A Milli Futbol Takımı’na ilk kez davet edilen Gençlerbirliği’nin yıldızı Serdar Gürler, “Fatih hocama beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in A Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Finlandiya ve hazırlık maçında Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna aldığı Serdar Gürler çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli takıma çağrıldığı haberini kulübün medya sorumlusu Hakan Karakoca’dan aldığını dile getiren Serdar, “Haberi ilk antrenman sonunda aldım. Hemen Ümit hocama koştum, sarıldım. Sevincimi önce onunla paylaştım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kendisini A Milli Takım’a layık gördüğü için Fatih Terim’e teşekkür eden Serdar, “İnşallah tamamına erdiririm” temennisinde bulundu.

Milli formayı giymenin bütün futbolcuların hayali olduğunu dile getiren Serdar, “Performansım bu sezon arttı ama her futbolcunun hayali milli takımda olmaktır. Herkes orada oynamak ister. Bu daveti bekliyordum demeyelim ama ümitliydim” diye konuştu.

ANNESİNİN DUALARIYLA

Haberi almasının ardından vakit kaybetmeden annesini aradığını ifade eden Serdar, üzerindeki emeği nedeniyle kendisine çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Milli Takım’a seçilebilmesi için annesi daha önce adak adadığını dile getiren Serdar, “Antrenmandan sonra hemen annemi aradım. O da bu mutlu haberi bekliyordu. Hiç vakit kaybetmemiş, eve kurban getirmelerini istemiş. Çok istedi, dualar okudu. Hakkını ödeyemem” diye konuştu.