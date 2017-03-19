Antalyaspor 0 - Beşiktaş 0
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ANTALYASPOR 0 - BEŞİKTAŞ 0

Antalyaspor 0 - Beşiktaş 0

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Antalyaspor 0 - Beşiktaş 0

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Charles Fernando (89' Yekta Kurtuluş), Serge Mbilla Etame, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Danilo Campos (46' Mostapha El Kabir), Samuel Eto'o (90' Serdar Özkan)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia (71' Matej Mitrovic), Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (58' Cenk Tosun), Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (60' Necip Uysal), Vincent Aboubakar

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Volkan Bayarslan

Sarı Kartlar: DK 35: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 60: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 61: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: DK 64: Vincent Aboubakar (Beşiktaş)

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