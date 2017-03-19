ANTALYASPOR 0 - BEŞİKTAŞ 0

Antalyaspor 0 - Beşiktaş 0
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Charles Fernando (89' Yekta Kurtuluş), Serge Mbilla Etame, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Danilo Campos (46' Mostapha El Kabir), Samuel Eto'o (90' Serdar Özkan)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia (71' Matej Mitrovic), Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (58' Cenk Tosun), Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (60' Necip Uysal), Vincent Aboubakar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Volkan Bayarslan
Sarı Kartlar: DK 35: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 60: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 61: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: DK 64: Vincent Aboubakar (Beşiktaş)
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