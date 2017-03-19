ESKİŞEHİRSPOR 4 - GÖZTEPE 0

Eskişehirspor 4 - Göztepe 0
TFF 1. Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Aykut Akgün, Tarık Çamdal (65' Bilal Aziz), Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Ramazan Övüç (31' Dorukhan Toköz), Chikeluba Ofoedu, Hasan Hüseyin Acar (85' Kaan Kanak), Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Gençer Cansev, Leo Schwechlen, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso (70' Murat Akın), Sinan Özkan (46' Mehmet Umut Nayir), Aleksandr Kobakhidze, Prince Segbefia, Canberk Dilaver (57' Hakan Barış), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Sarperbarış Saka
Goller: DK 7: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 35: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 51: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 76: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Ramazan Övüç (Eskişehirspor), DK 24: Emre Can Coşkun (Göztepe), DK 43: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 62: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 78: Hakan Barış (Göztepe)
Fikstürü - Puan Durumu