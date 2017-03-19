Eskişehirspor 4 - Göztepe 0
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ESKİŞEHİRSPOR 4 - GÖZTEPE 0

Eskişehirspor 4 - Göztepe 0

TFF 1. Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.

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Eskişehirspor 4 - Göztepe 0

TFF 1. Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Aykut Akgün, Tarık Çamdal (65' Bilal Aziz), Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Ramazan Övüç (31' Dorukhan Toköz), Chikeluba Ofoedu, Hasan Hüseyin Acar (85' Kaan Kanak), Bruno Mezenga

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Gençer Cansev, Leo Schwechlen, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso (70' Murat Akın), Sinan Özkan (46' Mehmet Umut Nayir), Aleksandr Kobakhidze, Prince Segbefia, Canberk Dilaver (57' Hakan Barış), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Sarperbarış Saka

Goller: DK 7: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 35: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 51: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 76: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Ramazan Övüç (Eskişehirspor), DK 24: Emre Can Coşkun (Göztepe), DK 43: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 62: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 78: Hakan Barış (Göztepe)

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