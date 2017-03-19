BURSASPOR 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR 3

Bursaspor 1 - Aytemiz Alanyaspor 3
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, İsmail Konuk (79' Kubilay Kanatsızkuş), Aziz Behich, Onur Atasayar, Ricardo Faty (62' Şamil Cinaz), Joshua John, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera (46' Mert Örnek), Merter Yüce, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
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Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Giorgos Tzavellas, Berkan Emir, Kenneth Omeruo, Efecan Karaca (90' Wilde-donald Guerrier), Isaac Sackey, Emre Akbaba (90' Taha Yalçıner), Vagner Love, Daniel Candeias, Junior Fernandes (87' Emre Nefiz)
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Serkan Çimen, Erkan Akbulut, Erkan Özdamar
Goller: DK 27: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), DK 45: Deniz Yılmaz (Bursaspor), DK 55: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 90: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Ricardo Faty (Bursaspor), DK 45: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor), DK 54: İsmail Konuk (Bursaspor), DK 72: Şamil Cinaz (Bursaspor), DK 77: Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor)
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