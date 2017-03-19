Bursaspor 1 - Aytemiz Alanyaspor 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURSASPOR 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR 3

Bursaspor 1 - Aytemiz Alanyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

263 Okunma

Bursaspor 1 - Aytemiz Alanyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, İsmail Konuk (79' Kubilay Kanatsızkuş), Aziz Behich, Onur Atasayar, Ricardo Faty (62' Şamil Cinaz), Joshua John, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera (46' Mert Örnek), Merter Yüce, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Giorgos Tzavellas, Berkan Emir, Kenneth Omeruo, Efecan Karaca (90' Wilde-donald Guerrier), Isaac Sackey, Emre Akbaba (90' Taha Yalçıner), Vagner Love, Daniel Candeias, Junior Fernandes (87' Emre Nefiz)

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Ümit Öztürk, Serkan Çimen, Erkan Akbulut, Erkan Özdamar

Goller: DK 27: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), DK 45: Deniz Yılmaz (Bursaspor), DK 55: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 90: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Ricardo Faty (Bursaspor), DK 45: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor), DK 54: İsmail Konuk (Bursaspor), DK 72: Şamil Cinaz (Bursaspor), DK 77: Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor)

﻿

Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
Yükselen Başakşehir, kaybeden Gaziantep
Osmanlıspor - Bursaspor maçı sonrası
Ankara'da kazanan yok!
Osmanlıspor ile Bursaspor yenişemedi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿