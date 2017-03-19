İ. Başakşehir 3 - K Karabükspor 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

İ. BAŞAKŞEHİR 3 - K KARABÜKSPOR 3

İ. Başakşehir 3 - K Karabükspor 3

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında İ. Başakşehir ile K Karabükspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

319 Okunma

İ. Başakşehir 3 - K Karabükspor 3

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında İ. Başakşehir ile K Karabükspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Yalçın Ayhan, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (71' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (89' Stefano Napoleoni), Doka Madureira (80' Mustafa Pektemek), Edin Visca, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Valerica Gaman, Paul Papp, Abdou Traore (89' İlhan Depe), Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase, Andre Poko (72' Ermin Zec), Andrey Bliznichenko (82' Olafur Skulason), Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Çağatay Şahan

Goller: DK 16: Doka Madureira (İ. Başakşehir), DK 28: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 48: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor), DK 50: Edin Visca (İ. Başakşehir), DK 59: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 77: Paul Papp (K Karabükspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 39: Abdou Traore (K Karabükspor), DK 41: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor), DK 45: Serdar Deliktaş (K Karabükspor), DK 45: Emre Belözoğlu (İ. Başakşehir), DK 90: İlhan Depe (K Karabükspor)

﻿

İ. Başakşehir - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Visca'ya milli davet!
Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
Yükselen Başakşehir, kaybeden Gaziantep
Şampiyonluk yarışında kritik haftalar
Avcı: "Yarışımız devam ediyor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿