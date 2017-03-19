İ. BAŞAKŞEHİR 3 - K KARABÜKSPOR 3

İ. Başakşehir 3 - K Karabükspor 3
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında İ. Başakşehir ile K Karabükspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Yalçın Ayhan, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (71' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (89' Stefano Napoleoni), Doka Madureira (80' Mustafa Pektemek), Edin Visca, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Valerica Gaman, Paul Papp, Abdou Traore (89' İlhan Depe), Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase, Andre Poko (72' Ermin Zec), Andrey Bliznichenko (82' Olafur Skulason), Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Çağatay Şahan
Goller: DK 16: Doka Madureira (İ. Başakşehir), DK 28: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 48: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor), DK 50: Edin Visca (İ. Başakşehir), DK 59: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 77: Paul Papp (K Karabükspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 39: Abdou Traore (K Karabükspor), DK 41: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor), DK 45: Serdar Deliktaş (K Karabükspor), DK 45: Emre Belözoğlu (İ. Başakşehir), DK 90: İlhan Depe (K Karabükspor)
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