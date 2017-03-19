Şanlıurfaspor 2 - Sivasspor 1
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ŞANLIURFASPOR 2 - SİVASSPOR 1

Şanlıurfaspor 2 - Sivasspor 1

TFF 1. Lig 25. haftasında Şanlıurfaspor ile Sivasspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Sivasspor 1

TFF 1. Lig 25. haftasında Şanlıurfaspor ile Sivasspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.

Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala (59' Oktay Delibalta), Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Mertcan Çam (83' Amin Askar), Emmanuel Banahene (70' Batuhan Karadeniz)

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Ahmet Cebe, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Hakan Arslan, Galip Güzel, Theofanis Gekas (60' Ergin Keleş), Burhan Eşer (78' Gökhan Süzen), Emre Kılınç (46' Leandrinho)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir, Murat Özcan

Goller: DK 5: Burhan Eşer (Sivasspor), DK 26: Emmanuel Banahene (Şanlıurfaspor), DK 57: (Sivasspor), DK 72: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 73: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor), DK 76: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 76: Mertcan Çam (Şanlıurfaspor), DK 90: Vjekoslav Tomic (Şanlıurfaspor)

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