ŞANLIURFASPOR 2 - SİVASSPOR 1

Şanlıurfaspor 2 - Sivasspor 1
TFF 1. Lig 25. haftasında Şanlıurfaspor ile Sivasspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.
Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala (59' Oktay Delibalta), Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Mertcan Çam (83' Amin Askar), Emmanuel Banahene (70' Batuhan Karadeniz)
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Ahmet Cebe, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Hakan Arslan, Galip Güzel, Theofanis Gekas (60' Ergin Keleş), Burhan Eşer (78' Gökhan Süzen), Emre Kılınç (46' Leandrinho)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir, Murat Özcan
Goller: DK 5: Burhan Eşer (Sivasspor), DK 26: Emmanuel Banahene (Şanlıurfaspor), DK 57: (Sivasspor), DK 72: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: DK 73: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor), DK 76: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 76: Mertcan Çam (Şanlıurfaspor), DK 90: Vjekoslav Tomic (Şanlıurfaspor)
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