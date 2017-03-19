ESKİŞEHİRSPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Osman Tarık Çamdal, Ruud Jorge Boffın, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Alexhander Kobakhıdze, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Sinan Özkan, Kossı Prınce Segbefıa, Canberk Dilaver, Gençer Cansev
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Sarperbarış Saka
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