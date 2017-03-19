Altay 1 - Kocaelispor 1
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ALTAY 1 - KOCAELİSPOR 1

Altay 1 - Kocaelispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Altay ile Kocaelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altay 1 - Kocaelispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Altay ile Kocaelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Erhan Kurt (81' Hüsamettin Yener), Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş (72' İbrahim Akın), Emre Hasan Balcı (67' Atakan Rıdvan Çankaya), Halil Yılmaz, Mustafa Murat Uslu, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Kadir Gezer, Özgür Sürekçi (61' Şenol Yıldırım), Sefa Narin, Burak Süleyman, Mert Yavuz, Oğuzhan Türkmen, Burak Özbakır (90' Mehmet Avcı)

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Hakem: Ramazan Keleş, Metin Cebeci, Burak Cansız, Sinan Özcan

Goller: DK 64: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor), DK 90: Halil Yılmaz (Altay)

Sarı Kartlar: DK 3: Kadir Öğe (Kocaelispor), DK 13: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 36: Mustafa Murat Uslu (Altay), DK 63: Murat Uluç (Altay)

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