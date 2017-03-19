ALTAY 1 - KOCAELİSPOR 1

Altay 1 - Kocaelispor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Altay ile Kocaelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Erhan Kurt (81' Hüsamettin Yener), Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş (72' İbrahim Akın), Emre Hasan Balcı (67' Atakan Rıdvan Çankaya), Halil Yılmaz, Mustafa Murat Uslu, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Kadir Gezer, Özgür Sürekçi (61' Şenol Yıldırım), Sefa Narin, Burak Süleyman, Mert Yavuz, Oğuzhan Türkmen, Burak Özbakır (90' Mehmet Avcı)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Hakem: Ramazan Keleş, Metin Cebeci, Burak Cansız, Sinan Özcan
Goller: DK 64: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor), DK 90: Halil Yılmaz (Altay)
Sarı Kartlar: DK 3: Kadir Öğe (Kocaelispor), DK 13: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 36: Mustafa Murat Uslu (Altay), DK 63: Murat Uluç (Altay)
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