Kızılcabölükspor 1 - Karacabey Birlik 1
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KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - KARACABEY BİRLİK 1

Kızılcabölükspor 1 - Karacabey Birlik 1

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Kızılcabölükspor ile Karacabey Birlik Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kızılcabölükspor 1 - Karacabey Birlik 1

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Kızılcabölükspor ile Karacabey Birlik Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Ali Helvacı, Özer Ercili (46' Mustafa Altun), Taygun Vurgun, Reha Yaylı (80' Hüseyin İriç), Emir Can Sayar, Fevzi Can Bozkuş (61' Fatih Arat)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Erhan Gözetlik, Hüseyin Korkmaz, Süleyman Baykuş, Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç, Ali Serin (74' İbrahim Ak), Deniz Keskin, Alim Harlak (90' Osman Alptekin), Muhammed Rıdvan Özdemir, Samet Taş (79' Süleyman Güneş)

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Hakem: R.alkım Aksoy, Ali Etlikci, Emrah Ünal, Emre Kaan Çalışkan

Goller: DK 14: Deniz Keskin (Karacabey Birlik ), DK 70: Mustafa Altun (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Muhammed Rıdvan Özdemir (Karacabey Birlik ), DK 20: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 22: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 87: Süleyman Güneş (Karacabey Birlik ), DK 90: Hurşut Meriç (Karacabey Birlik )

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İşte Kızılcabölükspor - Karacabey Birlik maçında ilk 11'ler
Kütahyaspor 2 - Kızılcabölükspor 2
Karacabey Birlik 0 - Çorum Bel. 1
Kütahyaspor - Kızılcabölükspor maç kadroları belli oldu...
Karacabey Birlik - Çorum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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