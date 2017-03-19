Eyüpspor 3 - Hatayspor 4
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EYÜPSPOR 3 - HATAYSPOR 4

Eyüpspor 3 - Hatayspor 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor Eyüp Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 4-3 kazandı.

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Eyüpspor 3 - Hatayspor 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor Eyüp Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 4-3 kazandı.

Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Hasan Güleryüz (59' Naci Bayraktaroğlu), Muharrem Doğan, Doğukan Bad (42' Dede Çelik), Semih Güler, Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (46' Bilal Gülden), Mehmet Tosun, Alper Karaman, Gökhan Kılınç, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Adnan Karayaka

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Mithat Yaşar, Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren (75' Muhammed Burak Taşdemir), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (60' Tolga Çavdar), Taha Balcı

Teknik Direktör: Ziya Barcı

Hakem: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Sedat Yavanoğlu, Furkan Aksuoğlu

Goller: DK 20: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 21: Gökhan Kılınç (Eyüpspor), DK 22: Taha Balcı (Hatayspor), DK 71: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 75: Ali Fırat Okur (Hatayspor), DK 79: Tolga Çavdar (Hatayspor), DK 89: Bilal Gülden (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Ali Fırat Okur (Hatayspor), DK 40: Mehmet Tosun (Eyüpspor), DK 43: Taha Balcı (Hatayspor), DK 45: Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor), DK 60: Alper Karaman (Eyüpspor), DK 82: Semih Güler (Eyüpspor), DK 90: Akın Alkan (Hatayspor)

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