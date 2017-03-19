Eyüpspor 3 - Hatayspor 4
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor Eyüp Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 4-3 kazandı.
Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Hasan Güleryüz (59' Naci Bayraktaroğlu), Muharrem Doğan, Doğukan Bad (42' Dede Çelik), Semih Güler, Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (46' Bilal Gülden), Mehmet Tosun, Alper Karaman, Gökhan Kılınç, Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Adnan Karayaka
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Mithat Yaşar, Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren (75' Muhammed Burak Taşdemir), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (60' Tolga Çavdar), Taha Balcı
Teknik Direktör: Ziya Barcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Sedat Yavanoğlu, Furkan Aksuoğlu
Goller: DK 20: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 21: Gökhan Kılınç (Eyüpspor), DK 22: Taha Balcı (Hatayspor), DK 71: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 75: Ali Fırat Okur (Hatayspor), DK 79: Tolga Çavdar (Hatayspor), DK 89: Bilal Gülden (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Ali Fırat Okur (Hatayspor), DK 40: Mehmet Tosun (Eyüpspor), DK 43: Taha Balcı (Hatayspor), DK 45: Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor), DK 60: Alper Karaman (Eyüpspor), DK 82: Semih Güler (Eyüpspor), DK 90: Akın Alkan (Hatayspor)
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