Halide Edip Adıvarspor 3 - Kırıkhanspor 2
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 3 - KIRIKHANSPOR 2

Halide Edip Adıvarspor 3 - Kırıkhanspor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kırıkhanspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-2 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 3 - Kırıkhanspor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kırıkhanspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-2 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu (34' Safa Çağlar), Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener, Habib Uzun (72' Furkan Akbulut), Mert Narin (86' Burak Can Şen), Ömer Faruk Altun, Hüseyin Afkan, Yavuz Ayazoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Kırıkhanspor: Lokman Atakol, Alican Özaltun, Mustafa Acar, Muhsin Polat, Mehmet Berber, Bedri Can Özdoğan (72' Güven Gürsoy), Sercan Uslu, Mustafa Olcaytu Ergen, Murat Aydın, Yasin Reis, Ertuğrul Köktürk (61' Murat Kara)

Teknik Direktör: Yaşar Alemdaroğlu

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Emre Bolel, Onur Yoldaş, Necdet Çelik

Goller: DK 40: Yavuz Ayazoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 55: Habib Uzun (Halide Edip Adıvarspor), DK 84: Murat Kara (Kırıkhanspor), DK 85: Yavuz Ayazoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Yasin Reis (Kırıkhanspor)

Sarı Kartlar: DK 64: Mustafa Olcaytu Ergen (Kırıkhanspor), DK 67: Murat Aydın (Kırıkhanspor), DK 73: Güven Gürsoy (Kırıkhanspor), DK 90: Yavuz Ayazoğlu (Halide Edip Adıvarspor)

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