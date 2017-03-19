Büyükçekmece Tepecikspor 3 - A. Üsküdar 1
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 - A. ÜSKÜDAR 1

Büyükçekmece Tepecikspor 3 - A. Üsküdar 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile A. Üsküdar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-1 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 3 - A. Üsküdar 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile A. Üsküdar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-1 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Caner Bulut, Soner Ergençay, Gökhan Çakır (84' Burak Sarı), Halil Çelik, Semih Kaya, Recep Metin, Ömer Yalçın (74' Rıdvan Çelik), Gökhan Aydaş (82' Semih Mustafa Usta)

Teknik Direktör: Armağan Turhan

A. Üsküdar: Ali Alper Doğan, Gökhan Çalışır, Yasir Subaşı, Emre Baysal, Yunus Doğan, Pekin Köşnek, Hasan Türk (29' Bertuğ Başdemir), Melih Okutan, Recep Berk Elitez, Seyit Ali Akgül (30' Murat Akgül), Berat Eyüpoğlu (62' Mehmet Yılmaz)

Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin

Hakem: Özgüç Türkalp, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar, Nuri Karahançer

Goller: DK 6: Ömer Yalçın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 20: Gökhan Aydaş (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 26: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 44: Yunus Doğan (A. Üsküdar)

Sarı Kartlar: DK 55: Yunus Doğan (A. Üsküdar), DK 60: Emre Baysal (A. Üsküdar), DK 66: Melih Okutan (A. Üsküdar), DK 75: Bertuğ Başdemir (A. Üsküdar)

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