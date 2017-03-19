MUĞLASPOR 3 - ADLİYESPOR 1

Muğlaspor 3 - Adliyespor 1
TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Muğlaspor ile Adliyespor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 3-1 kazandı.
Muğlaspor: Hasan Kaya, Ozan Özkan, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Akın Alkan, Berkay Günay (90' Oğuzhan Öztürk), Yasin Tosun, Tuncay Öndel, Mertcan Demirer (81' Samet Yalçın), Ender Acar, Emre Gemici (73' Emirhan Atilla)
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Adliyespor: Muhammed Rıza Altıntaş, Oğuzhan Azğar, Temel Taşkın, İsmail Sevindi, Fatih Eren, Önder Akdağ (62' Murat Almış), Necmi Çoban, Kadir Torbacı (46' Ayberk Altan), Caner Özden, Mehmet Talha Bulut, Sezgincan Mailmail
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
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Hakem: Sait Tuzcu, Mehmet Kağan Bingül, Burak Celep, Turgut Evran
Goller: DK 13: Ender Acar (Muğlaspor), DK 43: Mertcan Demirer (Muğlaspor), DK 80: Murat Almış (Adliyespor), DK 90: Tuncay Öndel (Muğlaspor)
Sarı Kart: DK 35: Yasin Tosun (Muğlaspor)
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