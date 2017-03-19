Muğlaspor 3 - Adliyespor 1
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MUĞLASPOR 3 - ADLİYESPOR 1

Muğlaspor 3 - Adliyespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Muğlaspor ile Adliyespor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 3-1 kazandı.

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Muğlaspor 3 - Adliyespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Muğlaspor ile Adliyespor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 3-1 kazandı.

Muğlaspor: Hasan Kaya, Ozan Özkan, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Akın Alkan, Berkay Günay (90' Oğuzhan Öztürk), Yasin Tosun, Tuncay Öndel, Mertcan Demirer (81' Samet Yalçın), Ender Acar, Emre Gemici (73' Emirhan Atilla)

Teknik Direktör: Cevat İrez

Adliyespor: Muhammed Rıza Altıntaş, Oğuzhan Azğar, Temel Taşkın, İsmail Sevindi, Fatih Eren, Önder Akdağ (62' Murat Almış), Necmi Çoban, Kadir Torbacı (46' Ayberk Altan), Caner Özden, Mehmet Talha Bulut, Sezgincan Mailmail

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: Sait Tuzcu, Mehmet Kağan Bingül, Burak Celep, Turgut Evran

Goller: DK 13: Ender Acar (Muğlaspor), DK 43: Mertcan Demirer (Muğlaspor), DK 80: Murat Almış (Adliyespor), DK 90: Tuncay Öndel (Muğlaspor)

Sarı Kart: DK 35: Yasin Tosun (Muğlaspor)

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Muğlaspor - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Spor Toto 3. Lig: Sonuçlar
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Maltepespor 0 - Muğlaspor 1
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