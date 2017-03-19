Manisa BŞB.SK 5 - Türk Metal Kırıkkalespor 2
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MANİSA BŞB.SK 5 - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 2

Manisa BŞB.SK 5 - Türk Metal Kırıkkalespor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Manisa BŞB.SK ile Türk Metal Kırıkkalespor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 5-2 kazandı.

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Manisa BŞB.SK 5 - Türk Metal Kırıkkalespor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Manisa BŞB.SK ile Türk Metal Kırıkkalespor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 5-2 kazandı.

Manisa BŞB.SK: Fatih Demirlek, Alper Akçam, Barış Ataş, Semih Durmuş, Gökhan Payal, Bilal Gücüyetmez (46' Şemsettin Ender Kılıç), Berkin Kamil Arslan, Olcay Turhan (75' Özgür Kedikli), Mehmet Yılmaz, Burak Can Kunt, Ali Öztürk (80' Ümit Tütünci)

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Engin Akbaş (67' Taha Evke), Samet Albayrak, Sefer Sever, Onur Bilgen, Buğra Şahiner (46' Selahattin Özcan), Uğur Kütük, Serdar Vefa Yeşil (46' Veysi Durmaz)

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Hakem: Fevzi Erdem Akbaş, Oğuz Kağan Çalışır, Can Öztekin, Emrah Akkaya

Goller: DK 3: Sefer Sever (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 10: Gökhan Payal (Manisa BŞB.SK), DK 24: Alper Akçam (Manisa BŞB.SK), DK 55: Olcay Turhan (Manisa BŞB.SK), DK 64: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 78: Alper Akçam (Manisa BŞB.SK), DK 84: Uğur Kütük (Türk Metal Kırıkkalespor)

Sarı Kartlar: DK 33: Onur Bilgen (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 36: Uğur Aygören (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 81: Ümit Tütünci (Manisa BŞB.SK), DK 90: Barış Ataş (Manisa BŞB.SK)

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Manisa BŞB.SK 5 - Türk Metal Kırıkkalespor 2
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