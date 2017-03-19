Denizli Bel. 0 - Darıca G.Birliği 0
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DENİZLİ BEL. 0 - DARICA G.BİRLİĞİ 0

Denizli Bel. 0 - Darıca G.Birliği 0

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Denizli Bel. ile Darıca G.Birliği Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Denizli Bel. 0 - Darıca G.Birliği 0

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Denizli Bel. ile Darıca G.Birliği Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Denizli Bel.: Engin Olgun, Zekeriya Kaçaroğlu, Emincan Konuk, Emrehan Köroğlu, Emre Sağlık, Göktuğ Uzunoğlu, Serkan Şirin (89' İsmail Dinçer), Hüseyin Atakan Üner (80' Ramazan Tarık Ergut), Şefik Can Erel, Hakan Akman, Onur Deniz Kurt (70' Serkan Cansoy)

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Aziz Kızılgün, Doğancan Aynacı, Özer Kutlu (57' Abuzer Toplu), Murat Can Bölükbaşı (57' Gökhan Erdoğan)

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Berkan Püsküller, Mehmet Gökhan Ceylan, Şeyhmus Baysal

Sarı Kartlar: DK 39: Selçuk Baştürk (Darıca G.Birliği), DK 39: Göktuğ Uzunoğlu (Denizli Bel.), DK 63: Emre Sağlık (Denizli Bel.), DK 70: Sinan Turan (Darıca G.Birliği), DK 90: Hakan Akman (Denizli Bel.), DK 90: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği), DK 90: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği)

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