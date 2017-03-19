Niğde Belediyespor 2 - Kırklarelispor 1
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NİĞDE BELEDİYESPOR 2 - KIRKLARELİSPOR 1

Niğde Belediyespor 2 - Kırklarelispor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Niğde Belediyespor ile Kırklarelispor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 2-1 kazandı.

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Niğde Belediyespor 2 - Kırklarelispor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Niğde Belediyespor ile Kırklarelispor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 2-1 kazandı.

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar, Ufuk Bayraktar, Alaattin Tosun (43' Semih Kahraman), Aykut Yenen (46' Gökhan Özer), Ardahan Gündoğdu, Uğur Ayhan, İbrahim Alan (71' Mustafa Cevret)

Teknik Direktör: Eser Kardeşler

Kırklarelispor: Meriç Bayram, Saffet Gurur Yazar, Salim Kaya (75' Nazif Şener), Celal Aras (46' Oğuzhan Erdoğan), Bahadır Öztürk, Enis Çeliksu, Barış Bakır, Özkan Toprak (81' Mikail Albayrak), Osman Torun, Ahmet Baykal, Mert Sinan Pekesen

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Serkan Ergün, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın

Goller: DK 12: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 83: Mikail Albayrak (Kırklarelispor), DK 85: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 45: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 65: Ufuk Bayraktar (Niğde Belediyespor)

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