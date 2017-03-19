NİĞDE BELEDİYESPOR 2 - KIRKLARELİSPOR 1

Niğde Belediyespor 2 - Kırklarelispor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Niğde Belediyespor ile Kırklarelispor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 2-1 kazandı.
Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar, Ufuk Bayraktar, Alaattin Tosun (43' Semih Kahraman), Aykut Yenen (46' Gökhan Özer), Ardahan Gündoğdu, Uğur Ayhan, İbrahim Alan (71' Mustafa Cevret)
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
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Kırklarelispor: Meriç Bayram, Saffet Gurur Yazar, Salim Kaya (75' Nazif Şener), Celal Aras (46' Oğuzhan Erdoğan), Bahadır Öztürk, Enis Çeliksu, Barış Bakır, Özkan Toprak (81' Mikail Albayrak), Osman Torun, Ahmet Baykal, Mert Sinan Pekesen
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Hakem: Serkan Ergün, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın
Goller: DK 12: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 83: Mikail Albayrak (Kırklarelispor), DK 85: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 45: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 65: Ufuk Bayraktar (Niğde Belediyespor)
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