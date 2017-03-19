A. Selçukspor 3 - Fatih Karagümrük 2
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A. SELÇUKSPOR 3 - FATİH KARAGÜMRÜK 2

A. Selçukspor 3 - Fatih Karagümrük 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında A. Selçukspor ile Fatih Karagümrük Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 3-2 kazandı.

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A. Selçukspor 3 - Fatih Karagümrük 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında A. Selçukspor ile Fatih Karagümrük Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 3-2 kazandı.

A. Selçukspor: Emre Selen, Serkan Kurtuluş, Berat Çetinkaya, Ahmet Önay, Ali Dere, Özkan Taştemur, Gökhan Öztürk (90' Volkan Koçaloğlu), Ali Kuleli, Oğuz Gürbulak, Maksut Taşkıran (67' Süleyman Türkeş), Abdulkadir Kuzey (61' Eren Açıkgöz)

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Ercüment Eray Ataklı (90' Yavuzhan Keleşoğlu), Hüseyin Öztürk, Erkut Şentürk (57' Ufuk Akyol), Ömercan Öndaş, Eren Taşkın, Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen (84' Feyyaz Aydil), Mert Somay

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Levent Balcı, Gökhan Özkan, Ersin İşsever, Erdem Temel

Goller: DK 2: Eren Taşkın (Fatih Karagümrük), DK 8: Muhammed Akarslan (Fatih Karagümrük), DK 30: Mert Somay (A. Selçukspor), DK 73: Eren Açıkgöz (A. Selçukspor), DK 88: Ali Dere (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 73: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük), DK 84: Süleyman Türkeş (A. Selçukspor), DK 86: Eren Taşkın (Fatih Karagümrük)

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