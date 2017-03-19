Sancaktepe Bel. 1 - Manavgatspor 0
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SANCAKTEPE BEL. 1 - MANAVGATSPOR 0

Sancaktepe Bel. 1 - Manavgatspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Sancaktepe Bel. ile Manavgatspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 1-0 kazandı.

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Sancaktepe Bel. 1 - Manavgatspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Sancaktepe Bel. ile Manavgatspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 1-0 kazandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erdinç Kedikli, Alaattin Hamza Ok (78' Anıl Gir), Bahadır Erol, Samet Akaydın, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Caner Solmaz, İrfan Akgün, İlker Avşar (88' Koray Kurt), Selim Kayacı (46' Ersin Aslantoğ)

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Öner Yaylacı (78' Hüseyin Onur Kaçar), Anıl Yıldırım, Halil Sağdaş (79' Enver Ekinci), Emre Toptan, Şerif Doğan, Kemal Bolat, Ahmet Sarı

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Hakem: Sinan Dereci, Soner Akgün, Hasan Erdoğan, Yasin Kalcıoğlu

Gol: DK 66: Ersin Aslantoğ (Sancaktepe Bel.)

Sarı Kartlar: DK 44: Fikret Sevilgen (Manavgatspor), DK 44: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.)

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