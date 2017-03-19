ETİMESGUT BLD. 2 - K.ERCİYESSPOR 0

Etimesgut Bld. 2 - K.Erciyesspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Etimesgut Bld. ile K.Erciyesspor Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 2-0 kazandı.
Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Nuh Aşkın, Gürkan Alver, Ceyhun Yazar (82' Halil İbrahim Can), Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz, Halil İbrahim Cenik, Furkan Öztürk (46' Emre Öztürk), Barış Sinan Üstün, Mert Özyıldırım (63' Muhammed Emin Balcılar), Mehmet Atik
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Bilal Kılıç, Yunus Öztürk, Cüneyt Turgut, Çağatay Polatdemir, Serkan Demirezen (84' Turgay Aydoğan), Ahmet Özdemir, Furkan Ulus (52' Seyfettin Yesügey), Okan Yenidünya (57' Tugay Adamcıl), Batu Han Hidayetoğlu, Muhammed Yasin Turgutalp
Teknik Direktör: Mustafa Şimşek Özkeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Zağlı, Hakan Betaş, Hakan Karabalcık, Emre Kargın
Goller: DK 52: Fatih Selimhan Solmaz (Etimesgut Bld.), DK 86: Çağatay Polatdemir (Etimesgut Bld.)
Sarı Kartlar: DK 23: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 43: Furkan Öztürk (Etimesgut Bld.), DK 70: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 88: Bilal Kılıç (K.Erciyesspor)
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