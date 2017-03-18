Trabzonspor 2 - Galatasaray 0
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Carl Medjani, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (70' Mustafa Akbaş), Yusuf Yazıcı (84' Matus Bero), Dame N'doye, Olcay Şahan, Fabian Castillo (64' Yusuf Erdoğan)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Galatasaray: Fernando Muslera, Semih Kaya, Luis Cavanda, Lionel Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Martin Linnes (57' Garry Rodrigues), Tolga Ciğerci (79' Sinan Gümüş), Wesley Sneijder (62' Josue), Lukas Podolski, Bruma
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat
Goller: DK 23: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 49: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 51: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 61: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 66: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 71: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 90: Matus Bero (Trabzonspor), DK 90: Yasin Öztekin (Galatasaray)
Kırmızı Kart: DK 65: Uğur Demirok (Trabzonspor)
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