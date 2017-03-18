ADANASPOR 2 - AKHİSAR BEL. 1

Adanaspor 2 - Akhisar Bel. 1
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Adanaspor ile Akhisar Bel. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.
Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Digao, Halil İbrahim Pehlivan, Vladimir Koman (90' Ahmet Bahçıvan), Renan Foguinho, Cem Özdemir (83' Vinicius), Magaye Gueye, Ahmet Dereli (70' Tevfik Altındağ), Roni Gleison
Teknik Direktör: Levent Şahin
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Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Custodio, Özer Hurmacı (68' Ricardo Vaz Te), Olcan Adın, Soner Aydoğdu (68' Daniel Larsson), Sokol Cikalleshi (78' Muğdat Çelik)
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan
Goller: DK 4: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 33: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 64: Ahmet Dereli (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 81: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 81: Didi (Adanaspor), DK 90: Roni Gleison (Adanaspor), DK 90: Olcan Adın (Akhisar Bel.)
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