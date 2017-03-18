MANİSASPOR 0 - YENİ MALATYASPOR 2

Manisaspor 0 - Yeni Malatyaspor 2
TFF 1. Lig 25. haftasında Manisaspor ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Daniel Dimov, Berk Neziroğulları, Ufuk Budak, Savaş Yılmaz, Umut Gündoğan (62' Bilal Sebaihi), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Gökhan Sazdağı (74' Ozan Sol), Bahattin Köse (78' Slavko Perovic)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Sedat Ağçay, Caner Arıcı, Sezer Özmen, Boubacar Diabang (85' Sunday Mba), Ferhat Kiraz (6' Rahman Buğra Çağıran), İrfan Başaran (67' Murat Yıldırım), Michael Pereira, Azubuike Godson, Eren Tozlu
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Alpaslan Dedeş, Özkan Çeliker
Goller: DK 55: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 69: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Erman Bulucu (Manisaspor), DK 48: İrfan Başaran (Yeni Malatyaspor), DK 51: Sedat Ağçay (Yeni Malatyaspor), DK 80: Murat Akça (Yeni Malatyaspor), DK 84: Berk Neziroğulları (Manisaspor)
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