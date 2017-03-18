Mustafa Reşit Akçay istifa etti
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY İSTİFA ETTİ

Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Kaısmpaşa'ya 3-2 mağlup olan Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay istifa etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 mağlup olurken karşılaşma sonrasında Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevi bıraktığını açıkladı. 

Maç sonu basın toplantısından konuşan Akçay, Oyuncularımın bu maçta ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Ancak bazen bazı işleri iyi de yapsanız, sonuçlar gelmeyebilir. Biz de bu durumu son zamanlarda çok daha fazla yaşamaya başlamıştık. Kulübümün gelecek sezon için daha sağlıklı kararlar alabilmesi için görevi bırakıyorum." dedi. 

Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi, Süper Lig'de son 4 haftadır maç kazanamıyordu.

Avrupa'da büyük başarı

Akçay'ın Osmanlıspor'u hatırlanacağı üzere bu sezon UEFA Avupa Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele etmiş ve L Grubu'nda Villarreal, Steau Bükreş ve Zürih'in olduğu gruptan 10 puanla lider olarak çıkmıştı. 

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