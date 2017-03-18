TRABZONSPOR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 25. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Armındo Tue Na Bangna, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Luıs Pedro Cavanda
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat
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