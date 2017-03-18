Trabzonspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

358 Okunma

Trabzonspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 25. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Armındo Tue Na Bangna, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Luıs Pedro Cavanda

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat

﻿

Galatasaray'da stoper krizi!
Galatasaray'a 2 bin 100 kişilik kontenjan!
Trabzonspor'dan taraftara ilginç ceza!
Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
"O dönemden beri Trabzospor’a hiç gitmedim"
Bruma'ya Portekiz'den davet
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿