İşte Adanaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Adanaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 25. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Halil İbrahim Pehlivan, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Ahmet Dereli, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Cem Özdemir, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs

Teknik Direktör: Levent Şahin

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Olcan Adın, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan

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