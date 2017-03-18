İŞTE ADANASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 25. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Halil İbrahim Pehlivan, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Ahmet Dereli, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Cem Özdemir, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör: Levent Şahin
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Olcan Adın, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan
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