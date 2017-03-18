Kayserispor 3 - Gaziantepspor 4
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR 3 - GAZİANTEPSPOR 4

Kayserispor 3 - Gaziantepspor 4

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kayserispor ile Gaziantepspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gaziantepspor 4-3 kazandı.

278 Okunma

Kayserispor 3 - Gaziantepspor 4

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kayserispor ile Gaziantepspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 4-3 kazandı.

Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik, Hakan Aslantaş (86' Douglao), Erkan Kaş (46' Samba Sow), Silvestre Varela, Umut Bulut, Güray Vural, Rajko Rotman, Deniz Türüç, Welliton Soares

Teknik Direktör:

Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira, Marcinho, İlhan Parlak, Sefa Yılmaz (67' Abdülkadir Kayalı), Khaly Thiam (77' Musa Nizam), Nabil Ghilas (87' Frantisek Rajtoral)

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 4: Umut Bulut (Kayserispor), DK 10: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 27: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 44: İlhan Parlak (Gaziantepspor), DK 49: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 54: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 66: Deniz Türüç (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 50: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 58: Marcinho (Gaziantepspor), DK 69: Khaly Thiam (Gaziantepspor), DK 73: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor)

﻿

İşte Kayserispor - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler
100'ler kulübünün tek temsilcisi: Umut Bulut
Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
Dilmen: "Sergen Hoca'yı bu tür yazılarla yakmayın"
Bülent Uygun iddialı
Yükselen Başakşehir, kaybeden Gaziantep
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿