KAYSERİSPOR 3 - GAZİANTEPSPOR 4

Kayserispor 3 - Gaziantepspor 4
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kayserispor ile Gaziantepspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 4-3 kazandı.
Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik, Hakan Aslantaş (86' Douglao), Erkan Kaş (46' Samba Sow), Silvestre Varela, Umut Bulut, Güray Vural, Rajko Rotman, Deniz Türüç, Welliton Soares
Teknik Direktör:
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Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira, Marcinho, İlhan Parlak, Sefa Yılmaz (67' Abdülkadir Kayalı), Khaly Thiam (77' Musa Nizam), Nabil Ghilas (87' Frantisek Rajtoral)
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 4: Umut Bulut (Kayserispor), DK 10: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 27: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 44: İlhan Parlak (Gaziantepspor), DK 49: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 54: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 66: Deniz Türüç (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 50: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 58: Marcinho (Gaziantepspor), DK 69: Khaly Thiam (Gaziantepspor), DK 73: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor)
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