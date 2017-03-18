BOLUSPOR 4 - GİRESUNSPOR 1

Boluspor 4 - Giresunspor 1
TFF 1. Lig 25. haftasında Boluspor ile Giresunspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 4-1 kazandı.
Boluspor: Melih Ağa, Hakan Arslan (59' Cengiz Umut Meraş), Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk (81' Kadir Bekmezci), Andre Santos, Musa Sinan Yılmazer, Abdulkadir Özdemir (46' Özgür İleri), Yusuf Emre Gültekin, Guido Kocer, Anco Jansen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis (73' Jones Carioca), Recep Aydın, Dodo, Volkan Okumak (46' Dilaver Güçlü), Özgürcan Özcan, Isaac Promise (46' David Abwo)
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Mehmet Salih Mazlum, Kadir Sağlam
Goller: DK 19: Özgür Yılmaz (Boluspor), DK 44: Andre Santos (Boluspor), DK 45: Dodo (Giresunspor), DK 51: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 82: Andre Santos (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Guido Kocer (Boluspor), DK 48: Renato Arapi (Boluspor), DK 66: Özgürcan Özcan (Giresunspor), DK 85: Özgür İleri (Boluspor)
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