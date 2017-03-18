Balıkesirspor 3 - Mersin İdmanyurdu 3
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BALIKESİRSPOR 3 - MERSİN İDMANYURDU 3

Balıkesirspor 3 - Mersin İdmanyurdu 3

TFF 1. Lig 25. haftasında Balıkesirspor ile Mersin İdmanyurdu Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Balıkesirspor 3 - Mersin İdmanyurdu 3

TFF 1. Lig 25. haftasında Balıkesirspor ile Mersin İdmanyurdu Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, İshak Çakmak, Mehmet Boztepe (61' Doğa İşeri), Burak Çalık, Foxi Kethevoama

Teknik Direktör: Can Cangök

Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Milan Mitrovic, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan (67' Mehmet Enes Sığırcı), Serol Demirhan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Güven Varol (61' Tolga Şahin), Tita (72' Kudbettin Tekin Oğrak), Ricardo Pedriel

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Gökmen Baltacı, Ercan Hellaç

Goller: DK 26: Gökhan Akkan (Mersin İdmanyurdu), DK 34: Ricardo Pedriel (Mersin İdmanyurdu), DK 45: Tita (Mersin İdmanyurdu), DK 71: Doğa İşeri (Balıkesirspor), DK 84: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 90: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Gökhan Akkan (Mersin İdmanyurdu), DK 63: Serol Demirhan (Mersin İdmanyurdu), DK 66: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu), DK 87: Cüneyt Köz (Balıkesirspor)

Kırmızı Kart: DK 73: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu)

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