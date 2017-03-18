İŞTE MANİSASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Manisaspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 25. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Berk Neziroğluları, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Boubacar Dıalıba Dıabang, Murat Akça, Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Ferhat Kiraz
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Alpaslan Dedeş, Özkan Çeliker
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