Diyarbekirspor 4 - Sultanbeyli Bel. 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

DİYARBEKİRSPOR 4 - SULTANBEYLİ BEL. 1

Diyarbekirspor 4 - Sultanbeyli Bel. 1

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Diyarbekirspor ile Sultanbeyli Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Diyarbekirspor 4-1 kazandı.

231 Okunma

Diyarbekirspor 4 - Sultanbeyli Bel. 1

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Diyarbekirspor ile Sultanbeyli Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 4-1 kazandı.

Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı (70' Enver Abdullah Filiz), Yakup Demir, Serdar Cansu, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz, Abdurrahman Emir Alagöz, Serhat Baştan, Tunç Murat Behram (75' Umut Aslan), Feyzullah Şahin Güneş (46' Adem Aydın)

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, İbrahim Necipoğlu, Burak Ayaz (32' Mustafa Ün), Emrah Günden (56' Güven Şen), Emrah Şahinçiftçi (65' Yavuz Odabaşı), Dursun Türk, Fatih Dalgıç, İbrahim Taylan Uzunoğlu, Gökhan Cingirt, Enes Çavuş

Teknik Direktör: Dağut Şahin

Hakem: Özer Özden, Anıl Usta, Boran Turhan, Eyüp Taşkan

Goller: DK 4: Feyzullah Şahin Güneş (Diyarbekirspor), DK 10: Feyzullah Şahin Güneş (Diyarbekirspor), DK 30: Tunç Murat Behram (Diyarbekirspor), DK 63: Tunç Murat Behram (Diyarbekirspor), DK 65: İbrahim Taylan Uzunoğlu (Sultanbeyli Bel.)

Sarı Kart: DK 57: Cihan Güneş (Sultanbeyli Bel.)

﻿

İşte Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Spor Toto 3. Lig: Sonuçlar
Afjet Afyonspor 2 - Diyarbekirspor 0
Sultanbeyli Bel. 4 - Orduspor 0
Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
Sultanbeyli Bel. - Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿