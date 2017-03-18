DİYARBEKİRSPOR 4 - SULTANBEYLİ BEL. 1

Diyarbekirspor 4 - Sultanbeyli Bel. 1
TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Diyarbekirspor ile Sultanbeyli Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 4-1 kazandı.
Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı (70' Enver Abdullah Filiz), Yakup Demir, Serdar Cansu, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz, Abdurrahman Emir Alagöz, Serhat Baştan, Tunç Murat Behram (75' Umut Aslan), Feyzullah Şahin Güneş (46' Adem Aydın)
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Haberleri İstatistikleri
Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, İbrahim Necipoğlu, Burak Ayaz (32' Mustafa Ün), Emrah Günden (56' Güven Şen), Emrah Şahinçiftçi (65' Yavuz Odabaşı), Dursun Türk, Fatih Dalgıç, İbrahim Taylan Uzunoğlu, Gökhan Cingirt, Enes Çavuş
Teknik Direktör: Dağut Şahin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özer Özden, Anıl Usta, Boran Turhan, Eyüp Taşkan
Goller: DK 4: Feyzullah Şahin Güneş (Diyarbekirspor), DK 10: Feyzullah Şahin Güneş (Diyarbekirspor), DK 30: Tunç Murat Behram (Diyarbekirspor), DK 63: Tunç Murat Behram (Diyarbekirspor), DK 65: İbrahim Taylan Uzunoğlu (Sultanbeyli Bel.)
Sarı Kart: DK 57: Cihan Güneş (Sultanbeyli Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu