OSMANLISPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ

Kasımpaşa 3 - Osmanlıspor 2
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Abdullah Durak, Andre Castro, Strahil Popov, Tunay Torun (83' David Pavelka), Adem Büyük (90' Kenneth Otigba), Turgut Doğan Şahin (79' Samuel Eduok)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Musa Çağıran (75' Koray Altınay), Adrien Regattin (75' Engin Bekdemir), Luiz Carlos, Adam Maher, Aminu Umar (70' Thievy Bifouma), Pierre Webo
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Hakem: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak, Caner Ak
Goller: DK 1: Adem Büyük (Kasımpaşa), DK 12: Pierre Webo (Osmanlıspor), DK 14: Pierre Webo (Osmanlıspor), DK 32: Adem Büyük (Kasımpaşa), DK 65: Adem Büyük (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 21: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 34: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 49: Luiz Carlos (Osmanlıspor), DK 80: Adem Büyük (Kasımpaşa)
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