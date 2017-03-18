İşte Kayserispor - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kayserispor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Kayserispor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 25. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Wellıton Soares Moraıs, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural

Teknik Direktör:

Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Sefa Yılmaz, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas

Teknik Direktör:

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kutluhan Bilgiç

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