İŞTE KAYSERİSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Kayserispor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 25. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Wellıton Soares Moraıs, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Sefa Yılmaz, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım