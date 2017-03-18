Balıkesirspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 25. haftasında Balıkesirspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

438 Okunma

Balıkesirspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 25. haftasında Balıkesirspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Nizamettin Çalışkan, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Mersin İdmanyurdu: Serol Demirhan, Rıcardo Pedrıel Suarez, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Gökmen Baltacı, Ercan Hellaç

﻿

Balıkesirspor 3 - Mersin İdmanyurdu 3
1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Sivasspor 1 - Balıkesirspor 1
Sivasspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Eriş ve Eroğlu'ndan 1-1 yorumu
Mersin İdmanyurdu 1 - Altınordu 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿