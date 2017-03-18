BALIKESİRSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 25. haftasında Balıkesirspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Nizamettin Çalışkan, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Mersin İdmanyurdu: Serol Demirhan, Rıcardo Pedrıel Suarez, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Melih Gökçek
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Hakem: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Gökmen Baltacı, Ercan Hellaç
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