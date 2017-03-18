Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BOLUSPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 25. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Boluspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 25. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Renato Arapı, Alim Öztürk, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Andre Clarındo Dos Santos, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Melih Ağa, Anco Jansen

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Promıse Isaac, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Mehmet Salih Mazlum, Kadir Sağlam

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