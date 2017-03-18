Ümraniyespor 0 - Bandırmaspor 0
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ÜMRANİYESPOR 0 - BANDIRMASPOR 0

Ümraniyespor 0 - Bandırmaspor 0

TFF 1. Lig 25. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ümraniyespor 0 - Bandırmaspor 0

TFF 1. Lig 25. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Ömer Can Sokullu (82' Erol Yükseker), Bulut Kaya, Samet Asatekin (88' Mücahit Albayrak), Timur Temeltaş, Abdullah Halman (26' Bahadır Taşdelen), Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Serkan Sözmen, Brinner, Ömer Kandemir, Mamadou Fofana, Sertaç Çam (69' Yiğit Gökoğlan), Marino, Lukas Droppa (90' David Kılınç), Doğan Karakuş (74' Üstün Bilgi), Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok, Ferhan Kestanlıoğlu

Sarı Kartlar: DK 3: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 58: Ömer Kandemir (Bandırmaspor), DK 78: Üstün Bilgi (Bandırmaspor), DK 79: Timur Temeltaş (Ümraniyespor)

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