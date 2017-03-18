İŞTE DİYARBEKİRSPOR - SULTANBEYLİ BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. Haftasında Seyrantepe Diski Spor Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özer Özden yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Seyrantepe Diski Spor
Diyarbekirspor: Abdurrahman Emir Alagöz, Tunç Murat Behram, Serdar Cansu, Mehmet Özdıraz, Yakup Demir, Fahrettin Bıyıklı, Feyzullah Şahin Güneş, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Onur Bilgin, Serhat Baştan
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Burak Ayaz, Emrah Şahinçiftçi, Enes Çavuş, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, Gökhan Cingirt, İbrahim Taylan Uzunoğlu
Teknik Direktör: Dağut Şahin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özer Özden, Anıl Usta, Boran Turhan, Eyüp Taşkan
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