İşte Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE DİYARBEKİRSPOR - SULTANBEYLİ BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Diyarbekirspor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

207 Okunma

İşte Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Diyarbekirspor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 27. Haftasında Seyrantepe Diski Spor Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özer Özden yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Seyrantepe Diski Spor

Diyarbekirspor: Abdurrahman Emir Alagöz, Tunç Murat Behram, Serdar Cansu, Mehmet Özdıraz, Yakup Demir, Fahrettin Bıyıklı, Feyzullah Şahin Güneş, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Onur Bilgin, Serhat Baştan

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Burak Ayaz, Emrah Şahinçiftçi, Enes Çavuş, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, Gökhan Cingirt, İbrahim Taylan Uzunoğlu

Teknik Direktör: Dağut Şahin

Hakem: Özer Özden, Anıl Usta, Boran Turhan, Eyüp Taşkan

﻿

Diyarbekirspor 4 - Sultanbeyli Bel. 1
Spor Toto 3. Lig: Sonuçlar
Afjet Afyonspor 2 - Diyarbekirspor 0
Sultanbeyli Bel. 4 - Orduspor 0
Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
Sultanbeyli Bel. - Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿