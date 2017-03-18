Kasımpaşa - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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KASIMPAŞA - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Adem Büyük, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Luız Carlos Martıns Moreıra, Vaclav Prochazka, Adam Maher

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak, Caner Ak

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