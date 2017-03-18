Ümraniyespor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ümraniyespor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 25. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 25. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Atatürk Olimpiyat

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Bulut Kaya, Abdullah Halman, Mehmet Seyfettin Sedef, Mahatma Osumanu Otoo, Ömer Can Sokullu, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Burak Öğür, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Serkan Sözmen, Brınner Henrıque Santos Souza, Marıno Da Sılva, Mamadou Fofana, Ömer Kandemir, Lukas Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok, Ferhan Kestanlıoğlu

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