ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ümraniyespor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 25. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Atatürk Olimpiyat
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Bulut Kaya, Abdullah Halman, Mehmet Seyfettin Sedef, Mahatma Osumanu Otoo, Ömer Can Sokullu, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Burak Öğür, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Serkan Sözmen, Brınner Henrıque Santos Souza, Marıno Da Sılva, Mamadou Fofana, Ömer Kandemir, Lukas Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok, Ferhan Kestanlıoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım