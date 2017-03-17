ALTINORDU 0 - SAMSUNSPOR 2

Altınordu 0 - Samsunspor 2
TFF 1. Lig 25. haftasında Altınordu ile Samsunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Okan Derici (46' Serkan Göksu), Beykan Şimşek (62' Barış Alıcı), Abdulkadir Parmak, Alican Özfesli, Hasan Kabze
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Samsunspor: Tom Muyters, Erkam Reşmen (83' Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Göksu Türkdoğan (87' Eldin Adilovic), Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Jeroen Lumu (68' Gökay İravul), Famoussa Kone
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Emre Malok
Goller: DK 66: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 73: Famoussa Kone (Samsunspor)
Sarı Kartlar: DK 61: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 69: Arif Morkaya (Altınordu), DK 74: Abdulkadir Parmak (Altınordu), DK 90: Tom Muyters (Samsunspor)
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