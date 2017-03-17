İŞTE ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 25. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Beykan Şimşek, Alican Özfesli, Okan Derici, Hasan Salih Kabze
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Samsunspor: Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Emre Malok
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