İşte Altınordu - Samsunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 25. haftasında Altınordu ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 25. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Beykan Şimşek, Alican Özfesli, Okan Derici, Hasan Salih Kabze

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Samsunspor: Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Emre Malok

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