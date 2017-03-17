ELAZİZ BELEDİYESPOR 5 - MALTEPESPOR 1

Elaziz Belediyespor 5 - Maltepespor 1
TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Elaziz Belediyespor ile Maltepespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 5-1 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Tufan Deniz Gelen (82' Muhammed Akyıldız), Ekrem Sütçü, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler, Nihat Apaydın (82' Furkan Camcı), Ekrem Aydemir (75' Adnan Kızılgöz)
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
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Maltepespor: Emre Aydın, Hasan Dülgeroğlu, Vijdan Aladağ, Hüseyin Rüzgar (77' Egemen Kulaç), Muzaffer Özkaya, Mustafa Serkan Demirel (62' Tolga Aydın), Samet Eker, Savaş Yorulmaz, Emre Avcı, Tugay Yıldırım (82' Veysi Öz), Orçun Selduman
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Hakem: Volkan Okur, Emrah Altınsoy, Mahmut Gülle, Mert Bulut
Goller: DK 5: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 46: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor), DK 75: Orçun Selduman (Maltepespor), DK 77: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 87: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor), DK 90: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 20: Ekrem Aydemir (Elaziz Belediyespor), DK 31: Savaş Yorulmaz (Maltepespor), DK 80: Vijdan Aladağ (Maltepespor), DK 80: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor)
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