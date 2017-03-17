Elaziz Belediyespor 5 - Maltepespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZİZ BELEDİYESPOR 5 - MALTEPESPOR 1

Elaziz Belediyespor 5 - Maltepespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Elaziz Belediyespor ile Maltepespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 5-1 kazandı.

264 Okunma

Elaziz Belediyespor 5 - Maltepespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Elaziz Belediyespor ile Maltepespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 5-1 kazandı.

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Tufan Deniz Gelen (82' Muhammed Akyıldız), Ekrem Sütçü, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler, Nihat Apaydın (82' Furkan Camcı), Ekrem Aydemir (75' Adnan Kızılgöz)

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Maltepespor: Emre Aydın, Hasan Dülgeroğlu, Vijdan Aladağ, Hüseyin Rüzgar (77' Egemen Kulaç), Muzaffer Özkaya, Mustafa Serkan Demirel (62' Tolga Aydın), Samet Eker, Savaş Yorulmaz, Emre Avcı, Tugay Yıldırım (82' Veysi Öz), Orçun Selduman

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Hakem: Volkan Okur, Emrah Altınsoy, Mahmut Gülle, Mert Bulut

Goller: DK 5: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 46: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor), DK 75: Orçun Selduman (Maltepespor), DK 77: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 87: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor), DK 90: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Ekrem Aydemir (Elaziz Belediyespor), DK 31: Savaş Yorulmaz (Maltepespor), DK 80: Vijdan Aladağ (Maltepespor), DK 80: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor)

﻿

Elaziz Belediyespor - Maltepespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Spor Toto 3. Lig: Sonuçlar
Darıca G.Birliği 3 - Elaziz Belediyespor 0
Maltepespor 0 - Muğlaspor 1
İşte Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler
Maltepespor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿