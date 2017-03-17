Elaziz Belediyespor - Maltepespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ELAZİZ BELEDİYESPOR - MALTEPESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elaziz Belediyespor - Maltepespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında Elaziz Belediyespor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elaziz Belediyespor - Maltepespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Elaziz Belediyespor - Maltepespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 27. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elaziz Belediyespor: Mehmet Güler, Ekrem Sütçü, Tufan Deniz Gelen, Serhat Maden, Nihat Apaydın, Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü, Ekrem Aydemir

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Maltepespor: Orçun Selduman, Hüseyin Rüzgar, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hasan Dülgeroğlu, Emre Aydın, Emre Avcı, Samet Eker, Mustafa Serkan Demirel, Savaş Yorulmaz, Tugay Yıldırım

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Hakem: Volkan Okur, Emrah Altınsoy, Mahmut Gülle, Mert Bulut

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Maltepespor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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