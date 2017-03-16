FATURA, KARANKA'YA KESİLDİ!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough, teknik direktör Aitor Karanka'nın görevine son verdi.

Ligde son galibiyetini aralık ayında alan ve 22 puanla 19. sırada bulunan Middlesbrough, takımı 3,5 yıldır çalıştıran İspanyol teknik adam Karanka ile yollarını ayırdı. Kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibini, antrenör Steve Agnew çalıştıracak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid'de 2010-2013 yıllarında Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Karanka, 2013'te Middlesbrough'nun ilk yabancı teknik direktörü oldu. Geçen yıl takımı Premier Lig'e çıkaran 43 yaşındaki Karanka, bu sezon da kırmızı-beyazlılarla İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde Manchester City'e 2-0 yenilmişti.

Bu sezon 27 maçta 19 kez rakip fileleri havalandıran ve ligin en az gol atan takımı olan Middlesbrough'yu gelecek haftalarda zorlu maçlar bekliyor. Küme düşme hattının üç puan altında yer alan İngiliz temsilcisi, ligin son altı haftasında Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Liverpool ile karşılaşacak.