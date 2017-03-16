GALATASARAY'DA STOPER KRİZİ!

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak Galatasaray'da stoper krizi yaşanıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak Galatasaray'da stoper krizi yaşanıyor.

Serdar Aziz ve Koray Günter'in uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra, diğer stoperlerinden de bir bir kötü haberler geliyor. Sarı kırmızılılarda Chedjou ve Hakan Balta, günü tedaviyle tamamladı.

Hakan henüz takımla çalışmalara başlayamazken, Chedjou'nun ise Trabzonspor kadrosunda olabileceği belirtildi. Ahmet Çalık ve Lionel Carole de takımdan ayrı özel olarak çalışmalarını sürdürürken, maça yetişebilecekleri vurgulandı.

Adale yırtığı bulunan Semih Kaya'nın ise maça yetişme ihtimali çok düşük. Savunmada yaşanan bu krizin haricinde tedavisi süren Eren Derdiyok da Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı özel olarak çalışan Podolski'nin, maç gününe kadar hazır hale gelebileceği ifade edildi. Takımdaki Hollandalılardan Nigel de Jong'un durumu iyiye giderken, Wesley Sneijder de tam olarak hazır durumda.

Teknik direktör Tudor ise sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle Trabzonspor maçı öncesi ilk 11'i kurmakta zorlanıyor.