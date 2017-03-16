GALATASARAY'A 2 BİN 100 KİŞİLİK KONTENJAN!

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını, konuk ekibin 2 bin 100 civarında taraftarının statta izleyebileceğini açıkladı.

Vali Yavuz, kentteki bir restoranda düzenlediği toplantıda, basın mensupları ile bir araya geldi. Trabzonspor-Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz, Medical Park Arena'daki mücadele için ilgili tüm birimlerin gerekli tedbirleri almaya başladığını ifade etti.

İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 16 Ağustos 2016'da alınan misafir takım taraftarlarının stada girmemesine yönelik kararın, karşılıklı istişare ve tarafların talepleri doğrultusunda oy birliğiyle iptal edildiğini hatırlatan Vali Yavuz, "Misafir takım olan Galatasaray'ın taraftarları için mevzuatın öngördüğü kontenjan 2 bin 100 civarında. Taraftarlar, yüzde 5 kontenjan dahilinde arzu etmeleri halinde stada gelebilecekler, orada maçı izleyebilecekler." dedi.

Maç günü trafikte yaşanabilecek yoğunluk açısından vatandaşlara da görevler düştüğüne dikkati çeken Yavuz, "Şehrimiz ve taraftarımız mutlu. Her şey iyi görünüyor. İnşallah da iyi olacak ve centilmence, güzel, seyircileriyle olan iyi bir maç oynanmasını ümit ediyoruz. Oraya gelecek taraftarlarımızın daha organize ve kontrollü ulaşımı için herkes bir şeyler yapmalı." ifadelerini kullandı.

Stat çevresinde yaklaşık 6 bin 500 araçlık park alanı bulunduğuna dikkati çeken Vali Yavuz, taraftarların maça gidiş saatini biraz erkene alması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın bu konuda desteği şart. Arabasıyla gelecekse mutlaka bir araçla tek ya da iki kişi yerine, arabanın aldığı kadar kişi ile gelmek önemli. Biraz daha zamanı ayarlayıp vakitlice gelinmesi lazım. Toplu taşıma çok önemli. Eğer imkan varsa toplu taşıma ile gelinmesi tavsiye ediliyor. Belediyemizin daha çok araç tahsis etmesi konusunda arkadaşlarımız görüşme yaptı."